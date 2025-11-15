Islak Burunlar Derneği'nin kurucusu yangında 30 kedisiyle birlikte öldü

Yangın, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Mermerli Mahallesi'ndeki Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'nin kurucusu Şule Çörekçi'nin evinde çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Daha sonra evin içinde inceleme yapan itfaiye erleri, Çörekçi'nin cansız bedenine rastladı. Ayrıca, Çörekçi'nin evinde beslediği 30 kedinin de yangında öldüğü belirlendi. Yanan evde yapılan incelemenin ardından Çörekçi'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.