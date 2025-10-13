Islak mendil ve dezenfektan kullandı, hayatının şokunu yaşadı! Ehliyetinden oldu (Video)

Diyarbakır'da yaşayan Dilek Arslan Bal, 18 Eylül 2021'de saat gece 00.30 sularında bir yakınının kınasına katılmak için yola çıktı. Ailesi ile birlikte ağabeyinden ödünç aldığı arabayla yola çıkan Bal, kına dönüşü Silvan yolunda bir benzinlikte durarak yakıt alıp ihtiyaçlarını giderdi. Burada hem ıslak mendil hem de dezenfektan kullanan Bal, aracına binip yoluna devam etti.

Diyarbakır girişinde polis uygulama noktasına giren Bal'a güvenlik güçleri ehliyet ve ruhsatını sordu. Evraklarını veren Bal'a daha sonra alkolmetreyi üflemesi istendi. Bir an bile tereddüt etmeden alkolmetreyi üfleyen Bal, çıkan sonuç karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Alkolmetreye göre 0.61 promil alkollü olduğu belirlenen Bal, bir hata olduğunu, asla alkol kullanmadığını belirtse de sonucu değiştiremedi. Ailesine haber veren Bal, yakınları ile birlikte birlikte Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin yolunu tuttu. Burada hemşire ile sohbet eden bal, alkolün nasıl çıkmış olabileceği ile ilgili bilgi almak istedi. Hemşire gazlı içecek, dezenfektan ve ıslak mendil kullanımının bazen alkolmetreyi yanıltabileceğini ifade etti.

18 Eylül 2021 gece 00.21'de uygulamaya giren Bal, 02.00'da tahlillerini verdi. Tahlil sonucu temiz çıkan ve alkol kullanmadığı belirlenen Bal, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Alkol kullanmadığı ortaya çıkan Bal'a yazılan ceza iptal edilirken el konulan ehliyeti de iade edildi. Aradan geçen 4 yılın ardından adliyeye giden Bal, kararın istinafa gönderildiğini öğrenince ikinci bir şok daha geçirdi. Her şeyin ortada olduğunu ve hayatı boyunca ağzına alkol koymadığını belirten Bal, şimdi istinaftan gelecek kararı bekliyor.

''Önce kamera şakası zannettim''

Yaşadığı süreç ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilek Arslan Bal, ''Silvan Yolu üzerinde, kına gecesi dönüşü sırasında uygulamaya takıldım. Alkolmetreyi uzattılar, üfledim. 0.61 promil alkollüsün dediler. Doğrusu çok şaşırdım, önce kamera şakası zannettim. ‘Memur bey, bu bir kamera şakası mı?' diye sordum. ‘Hayır, sağa çek' dedi. Aracı sağa çektim. Ehliyetimi aldılar, ardından ‘Aracı bağlayacağız' dediler. Araç bana ait değildi, kardeşimin aracını kullanıyordum. O dönem bin 349 lira ceza yazdılar ve ehliyetime 6 ay süreyle el koydular. Oysa ben herhangi bir alkol almamıştım. Kına gecesi ortamında gazlı içecek içmiş olabilirim, dezenfektan ya da ıslak mendil kullanmış olabilirim. Polisler de zaten bunların etkileyebileceğini söyledi, hemşire de aynı şekilde. Ben de o sırada bu ürünleri kullanmıştım. Zaten asıl önemli olan kan tahlili sonuçlarıydı. Tahlil sonuçlarım negatif çıktı. Kendime güveniyordum, alkollü olmadığım kesindi. Ancak buna rağmen dosyam istinafa gönderilmiş. Nedenini anlamadım. Hem haklı taraf benim, hem de dosya istinafa gitmiş. Gerçekten merak ediyorum, neden istinafa gönderilmiş olabilir diye. Haklı olduğum ortaya çıkınca kesilen ceza iade edildi ve ehliyetim de verildi'' diye konuştu.