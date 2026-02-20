İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı

Hacıoğlu ifadesinde, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan dolayı esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak’, ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etme’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’ suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı’nın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

'Merakımdan dolayı esrar kullandım'

Gözaltına alınanlardan oyuncu İsmail Hacıoğlu savcılıktaki ifadesinde, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan dolayı esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım" dedi.

'Rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim'

İsmail Hacıoğlu ifadesinde, "Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim" dedi.

Serbest bırakıldı

Gözaltına alınan oyuncu İsmail Hacıoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı