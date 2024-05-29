AK Parti'de çalışanların ikramiyeleri ödenmedi iddiası

Gazeteci İsmail Saymaz, SÖZCÜ TV'de katıldığı programda tasarruf tedbirleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi çalışanlarının ikramiyelerinin ödenmediğini iddia etti. "Bana kritik bir bilgi geldi" diyen Saymaz, şunları söyledi:

"Genel Merkez çalışanlarından tasarrufa gitmiş. Normalde Genel Merkez çalışanlarının maaşları 20 ila 26 bin lira arasında değişiyormuş. Çalışanlara hiçbir şekilde mesai yatırılmıyormuş, bunun yerine dini ve milli bayramlarda ve seçimde bir maaş tutarında ikramiye veriliyormuş. Ancak her seçim sonrası verilen bir maaş ikramiye 31 Mart'ta sonra verilmemiş. Personele herhangi bir açıklama da yapılmamış.

İki senaryodan bahsediliyor

Çalışanlar arasında iki senaryodan bahsediliyormuş. Bunlardan birinci senaryo Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, 'Bu seçim sonuçlarıyla Cumhurbaşkanı'nın önüne ikramiye dosyası götürmeye yüzüm yok' demiş. İkincisi ise yine Demiröz, 'Tasarruf tedbirleri kapsamında her yerde kesintiye gidilecek, ikramiyeler de ekstra gider olduğu için bunu yatıramayız' demiş. AK Parti'nin çalışanları da 'Her türlü fatura yine emekçiye kesiliyor' diye konuşuyorlarmış."