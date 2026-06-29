İsmail Saymaz: Deniz Göktaş'a soruşturma açıldığını duydum

Gazeteci İsmail Saymaz, YouTube'a yüklediği son stand-up gösterisiyle gündem olan komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma açıldığını duyduğunu söyledi.

"Dini değerleri aşağılama" suçlaması

Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla bir soruşturma açıldığını duyduğunu aktaran Saymaz, şunları kaydetti:

"Bunun dışında herhangi bir gelişmeden haberim yok. Umarım sadece soruşturma olarak kalır ve kapanır. Çünkü Türkiye'de artık mizahın da yapılamadığı, bir stand-up'çının bile kendisini özgürce ifade edemediği bir döneme de girmeyiz."

"DENİZ GÖKTAŞ'A SORUŞTURMA AÇILDIĞINI DUYDUM"



🗣️ İsmail Saymaz (@ismailsaymaz): Kendisi hakkında 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla bir soruşturma açıldı diye duydum. Bunun dışında herhangi bir gelişmeden haberim yok. Umarım sadece soruşturma olarak kalır ve kapanır. Çünkü… pic.twitter.com/VhOqDQjjxj — Halk TV (@halktvcomtr) June 29, 2026

Göktaş, Harbiye'de sahnelediği "Ölü Deniz" adlı politik yönü ve esprileriyle öne çıkan stand-up gösterisinin ardından yoğun eleştirilerin hedefinde.

"Yurt dışına kaçtığı" iddiasına yanıt

Göktaş'ın "yurt dışına kaçtığı" da iddia edilmiş, Göktaş ise tatile gittiğini ve döneceğini belirterek şunları söylemişti:

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."