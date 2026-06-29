İsmail Saymaz: Deniz Göktaş'a soruşturma açıldığını duydum
Gazeteci İsmail Saymaz, son gösterisiyle gündem olan komedyen Deniz Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma açıldığını duyduğunu söyledi.
Gazeteci İsmail Saymaz, YouTube'a yüklediği son stand-up gösterisiyle gündem olan komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma açıldığını duyduğunu söyledi.
"Dini değerleri aşağılama" suçlaması
Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla bir soruşturma açıldığını duyduğunu aktaran Saymaz, şunları kaydetti:
"Bunun dışında herhangi bir gelişmeden haberim yok. Umarım sadece soruşturma olarak kalır ve kapanır. Çünkü Türkiye'de artık mizahın da yapılamadığı, bir stand-up'çının bile kendisini özgürce ifade edemediği bir döneme de girmeyiz."
"DENİZ GÖKTAŞ'A SORUŞTURMA AÇILDIĞINI DUYDUM"— Halk TV (@halktvcomtr) June 29, 2026
🗣️ İsmail Saymaz (@ismailsaymaz): Kendisi hakkında 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla bir soruşturma açıldı diye duydum. Bunun dışında herhangi bir gelişmeden haberim yok. Umarım sadece soruşturma olarak kalır ve kapanır. Çünkü… pic.twitter.com/VhOqDQjjxj
Göktaş, Harbiye'de sahnelediği "Ölü Deniz" adlı politik yönü ve esprileriyle öne çıkan stand-up gösterisinin ardından yoğun eleştirilerin hedefinde.
"Yurt dışına kaçtığı" iddiasına yanıt
Göktaş'ın "yurt dışına kaçtığı" da iddia edilmiş, Göktaş ise tatile gittiğini ve döneceğini belirterek şunları söylemişti:
"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."
merhabalar,— Deniz Göktaş (@idgoktas) June 28, 2026
bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler,…