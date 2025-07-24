İsmail Saymaz: İbrahim Kalın’ın komisyondan beklentisi, eve dönüş yasası

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın TBMM’deki parti ziyaretlerinde anlattığı beş aşamalı “Terörsüz Türkiye” planını aktardı.

Saymaz'ın belirttiğine göre Kalın, sürecin dördüncü basamak olan “silah bırakma” aşamasında olunduğunu, yıl sonuna dek örgütün tamamen silahsızlanmasının hedeflendiğini söyledi; ardından teslim olacak terör örgütü PKK'lı teröristler için “eve dönüş yasası” gereğine dikkat çekti.

Kalın’ın, komisyon çalışmalarına geniş katılım beklediği ve hukuki zeminin sağlanmasından sonra Kürt meselesinin siyasi boyutunun ele alınabileceğini vurguladığı belirtildi.

Saymaz, Kalın’ın ziyaretlerde, duvara yansıttığı bir projeksiyon üzerinde beş aşamalı ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini anlattığını, Suriye’de “güçlendirilmiş yerel yönetim” modelini savunduğunu, Selahattin Demirtaş ve Ekrem İmamoğlu davalarına dair eleştirileri “Bu siyasi bir mevzu” diyerek yanıtladığını belirtti.

DEM Parti’nin CHP’nin mutlaka komisyonda yer alması gerektiğini dile getirdiğini, İYİ Parti’nin ise katılmayacağını aktardı.

Saymaz, ilgili bölümde şunları yazdı:

"İlk aşama olarak, Erdoğan’ın 26 Ağustos 2024’te Bitlis Ahlat’ta iç cephe vurgusu yapması, MHP lideri Bahçeli’nin 22 Ekim’de Öcalan’a örgütüne silah bıraktırması karşılığında ‘Umut Hakkı’ çağrısı yapması gösteriliyor.

İkincisi, DEM’in İmralı ziyareti ve Apo’nun 27 Şubat 2025’teki Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı.

Üçüncüsü, PKK’nın fesih kongresi.

Dördüncüsü, silah bırakma.

Beşincisi, örgütün lağvedilmesi.

Kalın, şu an dördüncü aşamada olunduğunu belirtiyor.

Silah bırakan PKK’lı grubun örgütün ileri gelenleri olduğunu vurguluyor. 'Bese Hozat, silah bırakmaya KCK Eşbaşkanı olarak geldi, Barış ve Demokratik Grubu üyesi olarak döndü' diyor.

PKK’nın bazı mağara ve üslerini terk ettiği, bu lojistik alanların devlet tarafından temizlendiği bilgisini veriyor.

İmralı’da Anayasa’ya dair hiçbir görüşmenin yapılmadığını, Apo ile yalnızca silahlı mücadeleye nasıl son verileceğinin konuşulduğunu belirtiyor.

Hedef yıl sonu

MİT, bu yıl sonuna kadar silah bıraktırma işlemini tamamlamayı hedefliyor. Silah bırakıp teslim olacak PKK’lılarla ilgili eve dönüş yasasına ihtiyaç duyulduğunu anlatıyor. TBMM’de kurulacak komisyondan en büyük beklentilerinin bu yasa olduğunu ifade ediyor. Komisyona maksimum düzeyde katılımı önemsediklerini vurguluyor.

Kalın, özetle, “Bin yıllık meselenin çözümü üç beş ayda olmaz. Silahsızlanmayı bir aşamaya getirdik. Bizim ihtiyacımız, örgüt üyelerinin geri dönüşüne dair hukuki zemin. Ondan sonra oturur, Kürt meselesinin çözümüne dair konuşuruz” diyor.

Kalın en çok sorulan soru, Suriye’nin geleceği.

MİT Başkanı, Suriye’de bölgesel özerklik modelinin doğru olmayacağını, güçlendirilmiş bir yerel yönetimin iş göreceğini, PYD’nin Şam’la entegrasyona teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Selahattin Demirtaş ve Ekrem İmamoğlu davaları da gündeme geldi. Parti temsilcileri “Madem iç cepheyi tahkim edeceksiniz, bir yandan tahrip etmek doğru değil. Bu, süreci zehirliyor. İnsanların güvenini aşağıya çekiyor” dedi.

Kalın, yorum yapmadı.

'Bu siyasi bir mevzu' demekle yetindi."