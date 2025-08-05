İsmail Saymaz: Yabancıya sahte rapor ve dekontla vatandaşlık verme faaliyetleri 2021'den beri biliniyor

Halk TV yazarı gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Bursa’daki Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü, sahte değerleme raporlarıyla konut satıldığını tespit ediyor.

Çınarcık Tapu Müdürü Ayhan Bayhan, 7 Haziran 2021’de emniyet ve savcılığa yazı yazarak, “Değerleme raporlarının şirketleri tarafından düzenlenmediğini ve sahteciliğe teşebbüs edildiğini” haber veriyor.

Savcılık duruma el koymazken, Bayhan usulsüz satışları tasdik etmeye devam ediyor.

Bayhan, savunma olarak, Ceylan’ın müdürlüğün bahçesinde kızlarıyla karşılaştığını, “Size burs vereyim” dediğini, kendisinden habersiz bir kereye mahsus para gönderdiğini ileri sürüyor.

Bayhan, faaliyetlere yönelik de, “Bu işi biraz abartmışlar. Tapu görevlileri olarak gayrimenkulün değeri hakkında yorum yapmamız doğru değildir. Kontrol ve reddetmem söz konusu olamaz" diyor.

Bayhan, vurgunu son bir yılda öğrendiğini kaydetse de evraklar aksini ortaya koyuyor. En azından kendisi 2021’den beri biliyor.

2022’de sahte dekontlar ortaya çıktı

2022 yılında Kaynarca Tapu Müdürlüğü’ne sunulan dekontların sahte olduğu ortaya çıkıyor. Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı, benzeri bir satışın Çınarcık’ta da gerçekleştirildiğini tespit ederek, “Dekontların sahte olup olmadığını bankalara sorun” diye talimat veriyor.

Bayhan, 16 Ocak 2023’te Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği resmi yazıda, “Dekontların bankalarca düzenlenmediğini” bildiriyor.

Saymaz'a göre yine konu ile ilgili adım atılmıyor.