İsmailağa Cemaati'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Fikri Doğan ve beraberindekileri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde İsmailağa Cemaati lideri Fikri Doğan ve cemaat üyeleri ile görüştü
Ziyaretin ardından İsmailağa Cemaati’ne ait resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, tarikatın yeni ruhani lideri Fikri Efendi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği bildirildi.
Görüşmeye eşlik eden isimler
Ayrıca açıklamada, Fikri Efendi’ye Mahmut Ustaosmanoğlu ve Hasan Efendi'nin aile mensuplarının da eşlik ettiği ifade edildi.
Yapılan paylaşımda "Şeyhimiz Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz, Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve Hasan Efendi Hazretlerimizin mahdûmlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiler." ifadeleri kullanıldı.