İSO Başkan adayı Adnan Dalgakıran'dan Çelik İhracatçıları Birliği'ne ziyaret

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkan adayı Adnan Dalgakıran, sanayi ve ihracat dünyasıyla temasları kapsamında Çelik İhracatçıları Birliği'ni (ÇİB) ziyaret etti.

ÇİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tecdelioğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Dalgakıran, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dalgakıran, toplantıda Türk çelik sektörünün mevcut durumunu, üretim ve ihracat süreçlerinde karşılaşılan zorlukları, küresel pazarlardaki gelişmeleri ve sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.

Çelik sektöründe üretim ve ihracat sorunları ele alındı

Türk sanayisinin temel yapı taşlarından biri olan çelik sektörünün üretim kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Dalgakıran, sanayicilerin karşılaştığı sorunlara kalıcı çözümler üretilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede, katma değerli üretimin güçlendirilmesi ve Türk çelik sektörünün dünya pazarlarındaki konumunun ileriye taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

“Sektörler arası dayanışma ve ortak akıl büyük önem taşıyor”

Çelik sektörünün sürdürülebilir büyümesinde iş birliğinin belirleyici rol oynadığını ifade eden Dalgakıran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Çelik sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi, katma değerli üretimin güçlendirilmesi ve ihracatımızın dünya pazarlarında daha güçlü bir konuma ulaşması açısından sektörler arası dayanışmanın, ortak aklın ve iş birliğinin büyük önem taşıdığına inanıyorum.”

“Sanayicilerin sorunlarına kalıcı çözümler geliştirmeliyiz”

Türkiye'nin küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Dalgakıran, şu değerlendirmede bulundu:

“Türk sanayisinin temel yapı taşlarından biri olan çelik sektörümüzün üretim kapasitesini daha ileriye taşımak, sanayicilerimizin karşılaştığı sorunlara kalıcı çözümler geliştirmek ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmak için birlikte hareket etmeyi önemsiyoruz.”

Mustafa Tecdelioğlu ve ÇİB yönetimine teşekkür

Ziyaretin ardından ÇİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tecdelioğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Dalgakıran, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

“Nazik ev sahiplikleri, samimi sohbetleri ve değerli değerlendirmeleri için Sayın Mustafa Tecdelioğlu'na ve ÇİB Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.”