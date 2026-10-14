İSO Başkan adayı Adnan Dalgakıran'dan İDDMİB'e ziyaret: Sanayide ortak akıl ve iş birliği vurgusu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkan adayı Adnan Dalgakıran, sanayi ve ihracat dünyasının temsilcileriyle temasları kapsamında İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'ni (İDDMİB) ziyaret etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ile birlik yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede, Türk sanayisinin karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Dalgakıran, üretim ve ihracat süreçlerinde yaşanan zorlukların yanı sıra küresel pazarlardaki gelişmeleri ve Türkiye'nin rekabet gücünü artırabilecek adımları ele aldıklarını belirtti.

Üretim ve ihracattaki sorunlar masaya yatırıldı

Dalgakıran, görüşmede Türk sanayisinin mevcut durumunu kapsamlı biçimde değerlendirdiklerini ifade ederek, üretim ve ihracat süreçlerinde karşılaşılan güçlüklerin aşılması için sektörler arasında daha güçlü bir iş birliğine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Küresel pazarlarda yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye'nin üretim kapasitesinin korunması ve katma değerli üretimin artırılmasının önemini vurgulayan Dalgakıran, sanayinin rekabet gücünü geliştirecek ortak çalışmaların gerekliliğine işaret etti.

“Sektörler arası dayanışma ve ortak akıl büyük önem taşıyor”

Sanayinin sürdürülebilir büyümesi için iş dünyasının farklı kesimlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Dalgakıran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi, katma değerli üretimin güçlendirilmesi ve ihracatımızın uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması için sektörler arası dayanışmanın, ortak aklın ve iş birliğinin büyük önem taşıdığına inanıyorum.”

“Sanayicilerin sorunlarına kalıcı çözümler geliştirmeliyiz”

Türkiye'nin üretim potansiyelini daha ileriye taşımanın önemine dikkat çeken Dalgakıran, sanayicilerin karşılaştığı sorunların çözümünde ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dalgakıran, “Türkiye'nin üretim potansiyelini daha ileriye taşımak, sanayicilerimizin karşılaştığı sorunlara kalıcı çözümler geliştirmek ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmak için birlikte hareket etmeyi önemsiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Çetin Tecdelioğlu ve İDDMİB yönetimine teşekkür

Ziyaretin ardından İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Dalgakıran, görüşmenin sanayi ve ihracat alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Dalgakıran, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

“Nazik ev sahiplikleri, samimi sohbetleri ve değerli değerlendirmeleri için Sayın Çetin Tecdelioğlu'na ve İDDMİB Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.”