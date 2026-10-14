İSO Başkan Adayı Ender Yılmaz'dan fon krizi uyarısı: Herkese ağır faturalar ödetir!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye'de gündemdeki fon krizine ilişkin iş dünyasından uyarılar gelmeye devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkan adayı Ender Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, krizin yalnızca finans piyasaları açısından değil, girişim sermayesi ekosisteminin geleceği bakımından da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Finansal sisteme güven kalıcı biçimde sarsılmamalı”

Fon krizinin finansal sisteme yönelik güven üzerinde yaratabileceği risklere işaret eden Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de yaşanan fon krizi, finansal sisteme olan güveni kalıcı bir şekilde sarsacak boyuta ulaşmamalı. Bu konuda yaşanacak bir olumsuzluk herkese ağır faturalar ödetir.”

Yılmaz'ın açıklaması, fon krizinin etkilerinin yalnızca doğrudan ilgili yatırımcılarla sınırlı kalmayabileceği, finansal sisteme duyulan güven açısından da önem taşıdığı yönünde bir uyarı niteliği taşıyor.

Girişim sermayesi ekosistemi için de uyardı

Fon krizinin girişim sermayesi alanındaki olası sonuçlarına ayrıca dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'de gelişme aşamasındaki bu ekosistemin güven kaybından olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

Yılmaz, paylaşımında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Fon krizinin girişim sermayesi ekosistemine yapacağı muhtemel olumsuz etkiler de dikkatlerden kaçmamalı. Bu konuda ülkemiz henüz yolun başındayken güven problemi ihtimali son derece üzücü...”