İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Görevimi huzurla devrediyorum

MERVE YİĞİTCAN

Türk sanayisinin amiral gemisi İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) yaklaşan seçimler öncesinde yönetim vizyonunda önemli bir değişim süreci başladı. 2013 yılından bu yana İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kesintisiz olarak sürdüren Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısıyla görevini devretme kararı aldığını bildirdi. Bahçıvan, toplantıda hem görev süresince yürütülen çalışmaları değerlendirdi hem de adaylık sürecine ilişkin kararının gerekçelerini ve seçimlerde destekleyecekleri ismi açıkladı.

Odakule’de düzenlenen basın toplantısında adaylık sürecine ve kendi iradesiyle aldığı çekilme kararına geniş yer ayıran Bahçıvan, koltukta kalma süresinden ziyade ilkeli duruşun belirleyici olması gerektiğinin altını çizdi. Başkanlık görevinin kendisi için onurlu ama bir o kadar da ağır bir emanet olduğunu belirten Bahçıvan, sürece ilişkin kararlılığını şu sözlerle ifade etti: “İnsan hayatında bazı görevler vardır; onlara sahip olunmaz, onlar bir süreliğine taşınır. Makamların gerçek değeri ne kadar uzun süre tutulduklarıyla değil, hangi ilkelerle ve nasıl bırakıldıklarıyla ölçülür. Bugün içimde bir eksiklik değil; görevimi bütün gücümle yapmış, söylemem gereken sözü zamanında söylemiş ve bu büyük kuruma hizmet etmiş olmanın huzuru var. Bu büyük emaneti, kendi irademle, doğru olduğuna inandığım bir zamanda bırakma kararı aldım.” Görevi bırakmanın kurumsal vizyonun devamlılığı açısından şart olduğunu savunan İSO Başkanı Bahçıvan, bir görevi zamanı geldiğinde ehil ellere teslim edebilmenin de yöneticilik sorumluluğunun bir parçası olduğunu kaydetti.

“Ender Yılmaz’ın yanındayız”

Aday olmayacağını açıklayarak İSO seçim sürecine yön veren Bahçıvan, kendisinden sonraki dönem için sanayicilere adres gösterdi. Yaklaşan İSO seçimlerinde Başkan Adayı olduğunu açıklayan Ender Yılmaz’a tam destek vereceklerini belirten Bahçıvan, güçlü bir kurumsal miras bıraktıklarını ifade etti. Ender Yılmaz’ın camia içerisindeki yapıcı duruşuna dikkat çeken Bahçıvan, seçim sürecine ilişkin tercihini şu kelimelerle paylaştı: “Sakinliği, zarafeti, kavgadan uzak olgun davranışlarıyla camiamızın sevilen bir sanayicisi olan kardeşim Ender Yılmaz'ın; İstanbul Sanayi Odası'nın marka değerini koruyacağına hatta geliştirip daha ileri noktalara taşıyacağına yürekten inanıyor, kendisine güveniyor ve başarılar diliyorum. Yolu açık olsun.”

Başkanlık dönemi boyunca ekonomi ve sanayi politikalarında "doğruya doğru, yanlışa yanlış" felsefesiyle hareket ettiklerini anlatan Bahçıvan, kriz dönemlerinde üstlendikleri bağımsız duruşa vurgu yaptı. Görev süresince küresel finansal dalgalanmalar, kur şokları, pandemi, tedarik krizleri ve yüksek enflasyon gibi zorlu süreçleri yönettiklerini hatırlatan Bahçıvan, kamu otoritesi karşısında bağımsız duruşlarını koruyarak sanayicinin gerçek sesini yansıttıklarını söyledi.

Eleştirileri her zaman çözüm önerisiyle birlikte sunduklarını aktaran Bahçıvan, konuşmasında bağımsız kurumsal duruşa dikkat çekti: “Benim için asıl kıymetli olan, her zaman susmamış olmamızdır. Doğru bildiğimiz gerçekleri, kimsenin karşısında veya yanında konumlanma hesabı yapmadan, kurumumuzun ve sanayiciliğimizin vakarına yakışan bir dille söylemiş olmamızdır. Eleştirirken ülkemizin iyiliğini düşündük. Destek verirken kurumsal bağımsızlığımızı koruduk. İSO'nun sesini yalnızca yüksek değil, daha güvenilir kılmaya çalıştık.”

“Görevimi huzurla devrediyorum”

Görevden ayrılma kararının sanayi camiasından ve üretim idealinden kopmak anlamına gelmediğinin altını çizen Bahçıvan, kararın bir veda değil, kurum geleneklerine bir teşekkür niteliğinde olduğunu belirtti. Türkiye’nin geleceğinin üretimde olduğunu belirterek konuşmasını tamamlayan Bahçıvan, şu mesajı verdi: “Bir görevi bırakmak, savunduğunuz değerleri bırakmak değildir. Ben İstanbul Sanayi Odası'na, sanayimize ve üretim idealine bağlılığımı hayatım boyunca sürdüreceğim. Görevimi huzurla devrediyorum; fakat Türkiye'nin üretim davasına olan inancımı devretmiyorum. O inanç, hepimizin ortak emaneti olarak yaşamaya devam edecek.” Görevi süresince desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, İSO Meclisi ve Yönetim Kurulu üyelerine, sanayicilere ve basın mensuplarına teşekkür eden Bahçıvan, İSO’yu geleceğe taşıyacak yeni kadroların enerjisine inancının tam olduğunu belirterek konuşmasını noktaladı.

Kararımı açıklamak için seçim takviminin kesinleşmesini bekledim

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçıvan, adaylık sürecine ilişkin açıklamaların zamanlamasına yönelik soruya, “İSO Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla iki seçime katıldım. İkisinde de seçim takvimi sürecinde adaylığımı açıklamadım. Niye? Çünkü o dönemin görevini sürdüren bir yönetim kurulu başkanının böylesi bir karar alıp Oda’yı erkenden bir seçim atmosferine sokmasını doğru bulmadım. Temel felsefemiz bu” dedi. Kendisini yeniden adaylığa yakıştıranlara teşekkür eden Bahçıvan, “Ancak karar benim kararım. Bunun da gerekçelerini söyledim. Neden bunu şimdi açıkladığımı anlatmam gerekirse, seçim takvimimiz İlçe Seçim Kurulu tarafından kararlaştırıldı. Ağustos ayı meclis toplantımızda da bunu açıkladık. O gün itibarıyla da İSO’da hukuki olarak seçim takvimine girdi. Ve benim de kendim ve kurula olan saygımdan dolayı almış olduğum kararı açıklamak için tarih bu tarihtir. Dolayısıyla artık bu konularda gereksiz tartışmalara girmek istemiyorum” diye konuştu.

“Yılmaz’ın adaylığı yönetim kurulunun ortak kararı”

Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz’ın adaylığının yönetim kurulunun ortak kararı ile alındığını söylerken, kendi meslek komitesindeki seçime firma olarak katılacaklarını dile getirdi. “Oda görevi bana rahmetli babamdan gelen bir gelenek” diyen Bahçıvan, kulislerde TOBB ve bir bakanlıkta görev alacağı yönündeki söylentilere ilişkin olarak da, “Herkes benim adıma fal bakıyor” diyerek esprili yanıt verdi ve şu an için böyle bir durumun olmadığını sözlerine ekledi. “Şu an için resmi olarak adaylığını açıklayan tek isim Ender Yılmaz” diyen Bahçıvan, Dalgakıran’ın ya da herhangi bir ismin adaylığı ile ilgili konuşmanın doğru olmayacağını belirtti. İSO başkanlığının kendisine büyük bir gurur verdiğini söyleyen Bahçıvan, “Bu süreçte elbette kendi hayatımdan, işimden, ailemden verdiklerim oldu. Ancak şu an bu görevi bırakırken yaşadığım huzurdan dolayı iyi ki de vermişim, diyorum” diye konuştu.