İSO yönetimi, Ankara’da 4 bakanlığı ziyaret etti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan başkanlığındaki bir heyetle Ankara'da temaslarda bulundu. İSO'dan yapılan açıklamaya göre, yeni İSO yönetimi, Ankara'da 4 bakanlık ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nu ziyaret ederek sanayinin gündemini, yaşanan sorunları ve çözüme ilişkin önerilerini aktardı.

Ankara'da sırasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında ziyaret eden İSO yönetimi, sanayinin gündemindeki önemli konuları, ilgili bakanlıklarla paylaştı.

Ankara ziyareti sırasında TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ile de bir araya gelen İSO yönetimi, sanayi üretiminin önünün açılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Ankara'da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na da nezaket ziyaretinde bulunan İSO heyetinde, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile birlikte İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ile Cemal Keleş, İSO Yönetim Kurulu üyeleri Sultan Tepe, Kemal Akar, Vehbi Canpolat, Celal Kaya, Hüseyin Çetin, Dr. Faruk Sarı ve Murat Çökmez yer aldı.

Talepler ve sorunlar paylaşıldı

İSO yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ı ziyaretinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın güçlendirilerek yatırım kredileri için ana kurum haline gelmesi, Türkiye'de çip endüstrisinin kurulması, yeşil dönüşüm için teşvik modeli, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'yi ziyaretinde finansmana kolay erişim için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türk Eximbank ve kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi, enflasyon muhasebesinin uygulanması, Ticaret Bakanı Muş'u ziyaretinde Gümrük Birliği’nin revizyonu ve özellikle sürdürülebilirlik fonlarından Türkiye'nin de etkin bir şekilde yararlanmasının sağlanması ve Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaretinde de özellikle mesleki eğitim alanında yaşanan gelişmeler ve yapılan çalışmalar gibi pek çok konu başlığında sorun ve görüşlerini aktardı.