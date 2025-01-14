İspanya Başbakanı: Türkiye ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz

Madrid'de 2 gündür devam eden ve bugün sona erecek olan 9. İspanyol Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Sanchez, İspanya'nın gerek Orta Doğu gerekse Ukrayna'da barış, istikrar, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı temeline göre hareket ettiğini belirtti.

"Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz"

Orta Doğu özelinde bölge ülkeleri ile diyalogları artırmaları gerektiğini aktaran Sanchez, "Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz." dedi.

Aşırı sağı eleştiren Sanchez, Avrupa projesini yok etmek isteyen, Avrupa'yı zayıflatmaya ve bölmeye çalışan gerici uluslararası güçler olduğunu kaydetti.

Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikada güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Avrupa'yı bölmeye çalışanlara karşı durmanın zamanı geldi." şeklinde konuştu.

"Anayasamızda yer alan değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz ve onları daha kararlılıkla savunup teşvik edeceğiz." diyen Sanchez, "Dünya giderek daha çok düşmanlaşsa da bu durum bizim yönümüzü değiştirmeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin ile ilişkilerinin güçlü ve etkili bir şekilde çok taraflı olarak desteklenmesinin, İspanya'nın dış politika hedeflerinden biri olduğunu bildiren Sanchez, İspanya'nın AB'nin en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirtti.

Sanchez, güvenlik ve savunma sanayilerini güçlendirmek için çalışacaklarını ancak militarist bir yaklaşımla, yeni bir silahlanma yarışına asla girmeyeceklerini bildirdi.