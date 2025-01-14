  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İspanya Başbakanı: Türkiye ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz
Takip Et

İspanya Başbakanı: Türkiye ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'ya yönelik politikalarında bölge ülkeleriyle diyaloğun artırılması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda Türkiye ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İspanya Başbakanı: Türkiye ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz
Takip Et

Madrid'de 2 gündür devam eden ve bugün sona erecek olan 9. İspanyol Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Sanchez, İspanya'nın gerek Orta Doğu gerekse Ukrayna'da barış, istikrar, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı temeline göre hareket ettiğini belirtti.

"Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz"

Orta Doğu özelinde bölge ülkeleri ile diyalogları artırmaları gerektiğini aktaran Sanchez, "Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz." dedi.

Aşırı sağı eleştiren Sanchez, Avrupa projesini yok etmek isteyen, Avrupa'yı zayıflatmaya ve bölmeye çalışan gerici uluslararası güçler olduğunu kaydetti.

Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikada güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Avrupa'yı bölmeye çalışanlara karşı durmanın zamanı geldi." şeklinde konuştu.

"Anayasamızda yer alan değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz ve onları daha kararlılıkla savunup teşvik edeceğiz." diyen Sanchez, "Dünya giderek daha çok düşmanlaşsa da bu durum bizim yönümüzü değiştirmeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin ile ilişkilerinin güçlü ve etkili bir şekilde çok taraflı olarak desteklenmesinin, İspanya'nın dış politika hedeflerinden biri olduğunu bildiren Sanchez, İspanya'nın AB'nin en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirtti.

Sanchez, güvenlik ve savunma sanayilerini güçlendirmek için çalışacaklarını ancak militarist bir yaklaşımla, yeni bir silahlanma yarışına asla girmeyeceklerini bildirdi.

Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma ve ortak girişimlere onayRekabet Kurulu'ndan bazı devralma ve ortak girişimlere onayEkonomi

 

Adıyaman Aslan Selim Anadolu Lisesi açıldı!Adıyaman Aslan Selim Anadolu Lisesi açıldı!Eğitim

 

Gündem
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
6 bin 615 taksiye kamera ve panik butonu geliyor! İmzalar atıldı, ücretsiz takılacak
6 bin 615 taksiye kamera ve panik butonu ücretsiz takılacak
Otobüsler 2024 yılında 149 milyon yolcu taşıdı
Otobüsler 2024 yılında 149 milyon yolcu taşıdı
İstanbul'da kadınları bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi çıktı: Eşini kıskandırmak istemiş!
İstanbul'da kadınları bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi çıktı: Eşini kıskandırmak istemiş!
Bakan Tunç: Reyhanlı'da hain terör saldırısının şüphelisi Korali tutuklandı
Bakan Tunç: Reyhanlı'da hain terör saldırısının şüphelisi Korali tutuklandı
Özgür Özel’den asgari ücret ve zam eleştirisi: Susmayacağız, konuşacağız
Özgür Özel’den asgari ücret ve zam eleştirisi: Susmayacağız