İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam: 2 bölgede saatlik ücret 200 TL'yi aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapılması teklifi kabul edildi.

İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam: 2 bölgede saatlik ücret 200 TL'yi aştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İSPARK tarafından kentte işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapıldı. İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

İşte İSPARK Otopark Ücretleri

1. Grup

Fatih-Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım Bölgesi

Kapalı ve Açık Otoparklar

Süre Mevcut Ücret (TL) Yeni Ücret (TL)
1 saate kadar 150 200
1-2 saat arası 180 240
2-4 saat arası 220 300
4-8 saat arası 275 380
8-12 saat arası 350 450
12-24 saat arası 500 550

 

Yol Kenarı Otoparkları

Süre Mevcut Ücret (TL) Yeni Ücret (TL)
1 saate kadar 150 220
1-2 saat arası 200 300
Günlük Ücret (%62,5 zam) 400 650
Sonraki Her Saat 50 60

 

2. Grup

Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar

Kapalı Katlı ve Açık Otoparklar

Süre Mevcut Ücret (TL) Yeni Ücret (TL)
1 saate kadar 100 140
1-2 saat arası 130 180
2-4 saat arası 160 230
4-8 saat arası 200 280
8-12 saat arası 260 370
12-24 saat arası 400 450

 

Yol Kenarı Otoparkları

Süre Mevcut Ücret (TL) Yeni Ücret (TL)
1 saate kadar 120 170
1-2 saat arası 150 220
Günlük Ücret 300 500
Sonraki Her Saat 40 50

 

3. Grup

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye

Kapalı Katlı ve Açık Otoparklar

Süre Mevcut Ücret (TL) Yeni Ücret (TL)
1 saate kadar 80 110
1-2 saat arası 110 140
2-4 saat arası 130 170
4-8 saat arası 170 220
8-12 saat arası 210 260
12-24 saat arası 310 370

 

Yol Kenarı Otoparkları

Süre Mevcut Ücret (TL) Yeni Ücret (TL)
1 saate kadar 90 120
1-2 saat arası 120 160
Günlük Ücret 240 320
Sonraki Her Saat 35 50

 

4. Grup

Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile

Kapalı Katlı ve Açık Otoparklar

Süre Mevcut Ücret (TL) Yeni Ücret (TL)
1 saate kadar 60 80
1-2 saat arası 70 90
2-4 saat arası 90 110
4-8 saat arası 110 140
8-12 saat arası 160 210
12-24 saat arası 200 260

 

Yol Kenarı Otoparkları

Süre Mevcut Ücret (TL) Yeni Ücret (TL)
1 saate kadar 60 90
1-2 saat arası 80 110
Günlük Ücret 190 240
Sonraki Her Saat 30 40

 

Orman, Koru ve Mesire Alanları Giriş Ücretleri

Araç Tipi Mevcut Ücret (TL) Yeni Ücret (TL)
Otomobil 170 250
Minibüs, Kamyonet ve Panelvan 420 550
Midibüs 750 1000
Otobüs ve Kamyon 1500 2 bin
Motosiklet 100 140

 

Taksi Durakları Ücretleri

Ücret Tipi Mevcut Ücret (TL) Yeni Ücret (TL)
Taksi Giriş Çıkış Ücreti 25 30
Günlük Ücret 100 140