  3. Isparta-Antalya kara yolunda heyelan: Dev kayalar yolu kapadı
Isparta-Antalya kara yolunda heyelan: Dev kayalar yolu kapadı

Isparta-Antalya kara yolunda, heyelan nedeniyle dev kayalar yola düşerken yol tamamen kapandı. Yolda kalan vatandaşlar ise kendi imkanları ile yolu açmaya çalıştı.

Isparta-Antalya kara yolunda, etkili olan şiddetli yağışların ardından dağdan kopan büyük kaya parçaları kara yoluna sürüklendi.

Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, sürücüler ve yol üzerinde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmaya çalıştı.

Isparta-Antalya kara yolunda heyelan: Dev kayalar yolu kapadı - Resim : 1

Ekipler tarafından çalışma başlatıldığı öğrenilirken yoldaki kayaların kaldırılmasının ardından yolun trafiğe tamamen açılacağı belirtildi.

