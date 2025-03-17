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Isparta’da annesi tarafından şiddet gören çocuk, koruma altına alındı

Isparta’da annesi tarafından şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı. Anne hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi
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Isparta’da annesi tarafından şiddet gören çocuk, koruma altına alındı
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Isparta’nın Ayazmana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, K.Ö’nün, 6 ay önce Isparta’daki bir işletmede, çocuğunu darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, K.Ö'nün çocuğuna vurduğu görüldü.

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre ihbar üzerine, Burdur'da yaşadığı belirlenen anne K.Ö hakkında, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince anne K.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.

Şiddet mağduru çocuk, Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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