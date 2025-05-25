Isparta'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza, sabah saatlerinde Isparta-Afyonkarahisar Karayolu Gönen ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan A. idaresindeki Isparta Petrol firmasına ait yolcu otobüsü, kavşaktaki dönüş cebinden yola çıkan Mehmet A. yönetimindeki Ayhan Işık Turizme ait tur otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tur otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Çok sayıda yaralı var

Kazada tur otobüsünde bulunan 28 yolcudan 26'sı ile yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.