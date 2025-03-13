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Isparta'da kediye tekme atan kişi gözaltına alındı

Isparta Valiliği, kediye tekme attığı görüntüler sosyal medyada yayımlanan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Isparta'da kediye tekme atan kişi gözaltına alındı
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında bir kedinin tekmelendiği görüntünün paylaşılması üzerine emniyet ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla kediye eziyet eden B.Y'nin yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlemlere başlandığı kaydedildi.

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