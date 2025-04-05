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Isparta’da son 24 saatte 426 sürücüye idari para cezası kesildi

Isparta’da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 885 araç kontrol edilirken, 426 sürücüye idari ceza kesildi.

Haber Merkezi
İHA
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Isparta’da son 24 saatte 426 sürücüye idari para cezası kesildi
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Isparta’da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 796 şahıs sorgulandı, aranan 2 kişi yakalandı, 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde 6 bin 885 araç kontrol edilirken, 426 sürücüye idari ceza kesildi.

Isparta'da denetimler sürüyor

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 24 saat içinde gerçekleştirilen denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrolden geçirildi. Yapılan denetimlerde suç ve suçlulara geçit verilmedi. Polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamalarda 8 bin 796 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda aranması bulunan 2 kişi yakalanırken, çeşitli suçlardan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 6 bin 885 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 426 sürücüye idari para cezası uygulandı.

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