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Ispartakule gişelerde çalışma başladı, TEM'e çıkışlar kapatıldı

İstanbul'da şehir içinde bulunan otoyol gişelerini serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda son çalışma Ispartakule'de başladı. Bölgede bu sabah yoğun trafik var.

Haber Merkezi
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Ispartakule gişelerde çalışma başladı, TEM'e çıkışlar kapatıldı
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İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ispartakule'de otoyol gişeleri kaldırılıyor.

Bölgede trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan çalışma kapsamında, gişelerin yerine serbest geçiş sistemi kurulacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre; bu nedenle Avrupa Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Ispartakule gişelerinden otoyola girişler kapatıldı.

Sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor

Bu güzergahta sürücüler D-100 üzerinden alternatif yollara yönlendiriliyor, otoyoldan çıkışlar ise şerit daraltması yapılarak kontrollü sağlanıyor.

Çalışma nedeniyle bu sabah saatlerinde bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avcılar gişeleri kaldırılmıştı

Otoyolun, Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar gibi ilçelerle bağlantısını sağlayan Avcılar Gişeleri'nde geçen aylarda benzer bir çalışma yapılmıştı.

Trafik akışını hızlandırmaya yönelik çalışma kapsamında, gişeler kaldırılmıştı.

Bölgedeki çalışma 3,5 gün sürmüştü.

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