İsrail askerleri, TRT ekibinin olduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı

İsrail Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku hiçe saymayı sürdürüyor.

İsrail'in hedefinde yine Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamı dünyaya duyurmaya çalışan TRT ekibi vardı.

TRT Arabi muhabiri hafif yaralandı

Gazze'de haber hazırlayan TRT Arabi muhabiri Sami Barhoum işgalci İsrail güçlerinin hedefindeydi. Sami Barhum ve ekibinin aracına 5 kurşun isabet etti. TRT Arabi muhabiri saldırıda hafif yaralandı.

TRT ekipleri Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te daha önce de bir çok kez İsrail güçlerinin saldırısına uğramıştı.