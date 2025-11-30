İsrail Başbakanı Netanyahu'dan af talebi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yıllardır süren ve suçlamaları reddettiği yolsuzluk davaları için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a resmi af talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bunun “önemli sonuçları olan olağanüstü bir talep” olduğuna dikkat çekerek, tüm görüşler alındıktan sonra Herzog’un talebi sorumlu bir şekilde değerlendireceğini açıkladı. Başbakanlık Ofisi ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

“Netanyahu’yu affedin, davalar siyasi ve haksız”

ABD Başkanı Donald Trump da iki hafta önce İsrail Cumburbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği mektupta, yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu affetmesini istemişti.

Trump mektubunda, İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirtirken Netanyahu hakkındaki davaların "siyasi ve haksız olduğunu" ileri sürmüş ve Herzog'a af çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü. Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyordu.