İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a yükseldi
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı arttı. Dün yaşanan çatışmanın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheli de yaralı olarak yakalanmıştı. Bugün düzenlenen yeni operasyonla birlikte toplam gözaltı sayısının 10’a yükseldiği bildirildi.
Ne olmuştu?
İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Beşiktaş Büyükdere Caddesi’nde dün (7 Nisan) İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu binaya uzun namlulu silahlarla saldırı girişimi düzenlendi.
Araçla gelen üç terörist, konsolosluk çevresinde görev yapan polislere ateş açtığı belirtildi. Çatışmada saldırganlardan biri öldürüldü, ikisi yaralı ele geçirildi.
Olay sırasında iki polis de yaralandı. Yoğun trafiğin bulunduğu caddede dakikalarca süren çatışma nedeniyle yurttaşlar araçların arkasına sığınarak korunmaya çalıştı.
Valilik, saldırının polislerin hızlı müdahalesi sayesinde daha ağır sonuçlar doğurmadan atlatıldığını açıkladı.