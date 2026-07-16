İsrail Başkonsolosluğu saldırısı: 14 sanık için istenen ceza belli oldu

Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada, tutuklu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 37 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik 7 Nisan'da düzenlenen saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

14 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, 14 şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19'ar yıldan 37'şer yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ne olmuştu?

İçinde faaliyet olmayan İsrail Başkonsolosluğu önünde 7 Nisan'da öğle saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı. 3 saldırgandan 2'si yaralandı, 1'i ise ölmüştü.

Saldırganların IŞİD bağlantılı olduğu değerlendirilirken resmi makamlardan gelen açıklamarda herhangi bir örgüt ismi verilmemişti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öldürülen saldırgan için "dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu belirlendi" ifadesini kullanmıştı.

Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 14 kişi tutuklanmıştı.