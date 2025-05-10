İsrail Başkonsolosluğu'na kılıçla gelen ve ateş açan şüpheli tutuklandı

Beşiktaş’ta bulunan İsrail Konsolosluğu önüne kılıç ve silahla gelen ardından "İsrail’i istemiyorum" diye bağırarak havaya ateş eden şüpheli tutuklandı.

Havaya 5 el ateş etmişti

Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan İsrail Konsolosluğu önüne kılıç ve silahla gelen B.K., "İsrail’i istemiyorum" diye bağırarak havaya 5 el ateş etmişti. 7 suçtan kaydı bulunan B.K. polis ekiplerince yakalanırken, olayda kullanılan tabanca ve üzerinde Arapça yazılar bulunan kılıç ele geçirilmişti.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edilen B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.