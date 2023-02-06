İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telefonu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da taziye mesajı yayımladı.

Herzog, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. İsrail Cumhurbaşkanı, depremde hayatını kaybedenler için Erdoğan'a taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Duda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye desteğe hazır olduklarını ifade etti. Depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiğini belirten Duda, "Yardımlar ve diğer gerekli destekler konusunda müttefiğimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadesini kullandı.

Polonya, Türkiye'ye destek için 76 uzman itfaiyeci ve 8 arama kurtarma köpeği gönderme kararı aldı. Polonya haber ajansı PAP'a göre öğleden sonra yola çıkan Polonyalı destek ekipleri Gaziantep'e inecek ve 7 gün boyunca çalışmalara katılacak.

Öte yandan Estonya Başbakanı Kaja Kallas da "Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz Türkiye'ye yardım için hazır. Kurbanların ailelerine ve etkilenen herkese içten başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı.