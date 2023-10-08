İsrail, diplomatlarına "evden çıkmama" talimatı verdi
İsrail, dünya çapında görev yapan diplomatlarına güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama talimatı verdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail Dışişleri Bakanlığı yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlarına dikkatli olma çağrısı yaptı.
Bakanlık, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırı nedeniyle "dünya çapındaki tüm diplomatik misyonlarını yüksek alarm durumuna" geçirdi.
Bu kapsamda, diplomatlara "güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama" talimatı verildi.