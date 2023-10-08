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İsrail, diplomatlarına "evden çıkmama" talimatı verdi

İsrail, dünya çapında görev yapan diplomatlarına güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama talimatı verdi.

Haber Merkezi
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İsrail Dışişleri Bakanlığı yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlarına dikkatli olma çağrısı yaptı.

Bakanlık, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırı nedeniyle "dünya çapındaki tüm diplomatik misyonlarını yüksek alarm durumuna" geçirdi.

Bu kapsamda, diplomatlara "güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama" talimatı verildi.