İsrail Dışişleri Bakanı Erdoğan'ı hedef aldı: Başkalarına vaaz verme cüretini gösteriyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X adlı sosyal medya platformunda yayımladığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha sert ifadelerle hedef aldı.

"Sultan, yine kışkırtıcı bir konuşmayla kendi nezdinde İsrail'e ve İsrail Başbakanına yönelik tahriklerini sürdürüyor. Kendi vatandaşlarının ve ülkesindeki muhalefetin özgürlüklerini ve haklarını bastırma konusunda rekor kıran Erdoğan, başkalarına vaaz verme cüretini gösteriyor. Emperyalist hırslarını gizlemeyen, Suriye'nin kuzeyini işgal eden ve Kıbrıs'ın kuzeyini yasadışı olarak elinde tutan birinin ahlak ve uluslararası hukuk adına konuştuğunu iddia etmesi özellikle ironiktir. Biraz öz farkındalık faydalı olabilir.

