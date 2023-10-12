İsrail-Filistin çatışmaları için kapalı oturum

ANKARA (EKONOMİ) TBMM Genel Kurulu'nda Numan Kurtulmuş başkanlığında 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum yapılıyor.

Genel Kurul'da Kurtulmuş’un yaptığı konuşmanın ardından kapalı oturuma geçildi. Yürütme adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail- Filistin çatışmalarına ilişkin milletvekillerini bilgilendiriyor.

Kapalı oturumda yürütme adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri ise 10’ar dakika konuşacaklar, grubu bulunmayan bir milletvekili ise 5 dakika konuşma yapacak.

Kapalı oturama geçmeden önce konuşan Kurtulmuş, Orta Doğu barışının Filistin ve İsrail arasındaki gerilimin ortadan kaldırılması için 3 temel konuda adım atılması mecburiyeti bulunduğunu belirterek, “Bunlardan tanesi 1967 sınırlarında bütünleşik tam manasıyla bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka kurulmalı ve bütün dünya tarafından tanınmalıdır” dedi. Türkiye’nin başından beri ifade ettiği iki devletli çözümden başka hiçbir çözüm olmadığını son olayların ortaya koyduğunu söyleyen Kurtulmuş, “İkinci temel mesele ise 10 yıllar boyunca yerleştirilen son birkaç yıldır sayıları artan yasa dışı yerleşimciler meselesidir. İnsanlar kentlerinden tehcir edilerek onların yerine orayla ilgisini olamayan halklar getirilmiş ve yerleşimciler uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yerleştirilmeye devam edilmiştir. Hukuk dışı bu yerleşimciler meselesinin sona erdirilmesi barışın önünü açacak en önemli gelişmelerden biridir. Üçüncü temel mesele ise, başta Mescidi Aksa olmak üzere Müslümanların, Hıristiyanların ve Yahudilerin tüm din mensuplarının kutsal mekanlarının masumiyetinin kurulması bu anlamda dinlerin kutsallarına karşı saygı gösterilmesidir.” dedi.