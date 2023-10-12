İsrail-Filistin çatışması: AK Parti'den 81 ilde eş zamanlı açıklama

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin 81 il teşkilatında eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da düzenlenen basın açıklamasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in 10 Ekim 2023'te ilan ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda çocuk, genç, yaşlı ve kadın erkek 700’ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını söyleyen Kabaktepe, “Dünya, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını görmektedir. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir.” dedi.

“Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz”

Gazze halkının barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmekte olduğunu dile getiren Kabaktepe, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.