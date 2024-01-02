İsrail için casusluk iddiası: İstanbul merkezli operasyonda 33 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

Emniyet güçlerinin İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 13 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İstanbul merkezli 8 ilde 57 ayrı adrese yapılan operasyonda 33 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ve dijital materyale el konuldu.

Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütleriyle, casuslarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor."