  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İsrail ile ticareti protesto ettileri için tutuklanan 9 genç tahliye edildi
Takip Et

İsrail ile ticareti protesto ettileri için tutuklanan 9 genç tahliye edildi

İsrail ile ticareti protesto ettileri için tutuklanan dokuz genç tahliye edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail ile ticareti protesto ettileri için tutuklanan 9 genç tahliye edildi
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İsrail ile ticaretin kesilmesi yönünde protesto eden 9 genç için tahliye kararı verildi. 

Ne olmuştu?

Protesto gösterisi yapan 9 kişi “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan gözaltına alınmıştı. Protestocular, 3 günlük bir gözaltı sürecinin ardından 2 Aralık'ta, Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten mahkemece tutuklanmıştı.

“Soykırımcılarla işbirliği yapanları TRT Forumuna davet ediyorlar” söylemleri ile “Free Free Palestine” şeklinde slogan atmanın kuvvetli suç şüphesi olduğu tutuklamaya sevk yazısında yer almıştı. 

Tutuklu 9 kişinin tahliyesi karar verildi. 

Kandilli duyurdu: Çanakkale'de deprem meydana geldiKandilli duyurdu: Çanakkale'de deprem meydana geldiGündem

 

AGİT’in yeni genel sekreteri Feridun Sinirlioğlu olduAGİT’in yeni genel sekreteri Feridun Sinirlioğlu olduDünya

 

 

Gündem
THY, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e yapacağı seferlerini iptal etti
THY, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e yapacağı seferlerini iptal etti
SPK Başkanı Gönül: Şu anda 6,5-7 milyon civarında borsa yatırımcımız var
SPK Başkanı Gönül: Şu anda 6,5-7 milyon civarında borsa yatırımcımız var
Yeni AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'ndan ilk açıklama geldi
Yeni AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'ndan ilk açıklama geldi
Kandilli duyurdu: Çanakkale'de deprem meydana geldi
Kandilli duyurdu: Çanakkale'de deprem meydana geldi
Boynuzlu kızıl geyik kafası satmaya çalışırken yakalandı
Boynuzlu kızıl geyik kafası satmaya çalışırken yakalandı
Galata Kulesi’nde dengesini kaybederek düşen genç hayatını kaybetti
Galata Kulesi’nde dengesini kaybederek düşen genç hayatını kaybetti