İsrail ile ticareti protesto ettileri için tutuklanan 9 genç tahliye edildi
İsrail ile ticareti protesto ettileri için tutuklanan dokuz genç tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İsrail ile ticaretin kesilmesi yönünde protesto eden 9 genç için tahliye kararı verildi.
Ne olmuştu?
Protesto gösterisi yapan 9 kişi “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan gözaltına alınmıştı. Protestocular, 3 günlük bir gözaltı sürecinin ardından 2 Aralık'ta, Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten mahkemece tutuklanmıştı.
“Soykırımcılarla işbirliği yapanları TRT Forumuna davet ediyorlar” söylemleri ile “Free Free Palestine” şeklinde slogan atmanın kuvvetli suç şüphesi olduğu tutuklamaya sevk yazısında yer almıştı.
Tutuklu 9 kişinin tahliyesi karar verildi.