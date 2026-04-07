İsrail Konsolosluğu önünde çatışma | Yanlış bilgi yayan 14 hesaba erişim engeli getirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili sosyal medyadan milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen ve yanlış bilgi yaydığı tespit edilen 14 hesaba erişim engeli getirdi.
Edinilen bilgilere göre karar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında alındı. Sürece Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da teknik destek sağladı. Kapatılan hesaplardan bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi.
Yetkililer, milli güvenliği tehdit eden dijital faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.