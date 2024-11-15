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İsrail Konsolosluğu önünde hareketli dakikalar: Pompalı tüfekle havaya ateş açtı

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde kimliği belirlenemeyen bir kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Uzun süre direnen eylemci, özel harekat polislerinin uyarı ateşi sonrası teslim oldu.

Haber Merkezi
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İsrail Konsolosluğu önünde hareketli dakikalar: Pompalı tüfekle havaya ateş açtı
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Olay, saat 00.20 sıralarında Levent Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen ve  ismi belirlenemeyen bir kişi, konsolosluk binasının önünde pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açarak silahlı eylem yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.


Özel harekat polisi operasyon düzenledi

Polis ekiplerine uzun süre direnen şahıs, teslim olmayınca özel harekat polisleri, eylemciyi yakalamak için operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin havaya ateş etmesiyle şahıs, silahını bırakarak polislere teslim oldu.
Polislere teslim olan eylemci gözaltına alınarak Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği’ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, olay sonrası çevrede incelemelerde bulundu. 

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