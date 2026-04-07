İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma sonrası ana arterlerde trafik felç oldu

İstanbul Levent’te sabah saatlerinde İsrail Konsolosluğu çevresinde çıkan silahlı çatışma, kentin trafik akışını adeta felç etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, emniyet güçleri konsolosluk çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Şehir içi ulaşımda büyük aksamalar meydana geldi

Çatışmanın ardından, trafik Seyrantepe noktasından itibaren akışa kapatıldı. Bu kapsamda, özellikle iş saatinin yoğun olduğu sabah saatlerinde şehirde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler uzun süre trafikten çıkamazken, şehir içi ulaşımda büyük aksamalar meydana geldi.

Yetkililer, olayın ayrıntılarına ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşmazken, vatandaşlardan konsolosluk çevresine yaklaşmamaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

Olay yerindeki güvenlik önlemlerinin sürdüğü aktarılırken, ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.