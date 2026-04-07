İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu araçta inceleme yaptı.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bağlı Levent'te, Büyükdere Caddesi üzerindeki Yapı Kredi Plaza Blokları önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Görev başındaki polislere yönelik düzenlenen saldırıya karşılık veren güvenlik ekipleri, 3 saldırganı etkisiz hale getirdi. Çatışmada iki polis hafif yaralandı.

Teröristlerin kimlikleri belirlendi

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş ilçesindeki Yapı Kredi Plaza Blokları önündeki silahlı saldırıda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

"Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2'si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit'ten araç kiralayarak İstanbul'a geldikleri belirlenmiştir.

Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.'nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.'nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup, yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir."