İsrail Konsolosluğu saldırısı: Taburcu edilen saldırgan tutuklandı
İstanbul İsrail Konsolosluğu saldırısına ilişkin soruşturmada, yaralı saldırgan Onur Çelik taburcu edilmesinin ardından tutuklandı.
İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da meydana gelen olayda, uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan, güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine saldırdı. Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada saldırganlardan 1’i öldürüldü, 2’si yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis de hafif yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli Onur Çelik., taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin toplam tutuklu sayısı ise 14'e yükseldi. (