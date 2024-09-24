İsrail, Lübnan'a bamba yağdırdı: Hamas komutanı hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda bir Hamas komutanın da vefat ettiği açıklandı. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Mahmoud Al Nader'in (Mahmud El Nadir) hayatını kaybettiğini doğruladı.
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Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyindeki İsrail saldırılarında grubun saha komutanı Mahmoud Al Nader'in (Mahmud El Nadir) hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yüzlerce hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
İsrail saldırılarında şu ana kadar 35'i çocuk, 58'i kadın olmak üzere 492 kişinin yaşamını yitirdiği, 1645 kişinin yaralandığı aktarıldı.
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