İsrail: Saldırılarda bir Türk vatandaşı öldü, bir de kayıp var
İsrail, Hamas'ın 7 Ekim’deki saldırılarında 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, 1 Türk vatandaşından ise haber alınamadığını duyurdu.
İHA
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İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi.
Söz konusu bilginin henüz Türkiye tarafından teyit edilemediği kaydedildi.