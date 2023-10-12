İsrail: Saldırılarda bir Türk vatandaşı öldü
İsrail, Hamas'ın 7 Ekim’deki saldırılarında çifte vatandaşlığı olan bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.
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İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre de, İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. (İHA-AA)