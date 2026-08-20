İsrail Savunma Bakanı Katz: Erdoğan Türkiye’yi Suriye’de tehlikeli maceralara sürüklüyor

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Geride kalan günlerde İsrail savaş uçakları Suriye'de bulunan Ebu Zuhur hava üssüne saldırı düzenledi. Axios'a konuşan kaynaklar saldırıda en az 8 bombanın kullanıldığını ve Beyaz Saray'a bilgi verildiğini ifade etti.

Söz konusu gelişme sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Türkiye'nin güneye doğru inen bir askeri yapılanmasına tahammül etmeyeceğiz, çünkü bu bizi tehdit ediyor. Bunu genel olarak ilettik. Şimdi Türkiye'nin kendi hattının güneyinde, Halep'e yakın bir havaalanında askeri olarak konuşlanma niyeti olduğunu gördük ve bir mesaj ilettik" demişti.

Suriye ve Türkiye saldırıyı kınadı, ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıya dair 'Bu konu hakkında konuşamam' dedi.

Bugün de İsrail Savunma Bakanı Katz X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Türkçe açıklamada bulundu.

Katz'ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’yi Suriye’de tehlikeli maceralara sürüklüyor. İsrail, hiçbir aktörün güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyecektir.

Erdoğan’ın, İsrail’e karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçeklikten kopuk, hayal ürünü söylemlerini sürdürmesi; İsrail’in kendini savunma konusundaki kararlılığını sınamaya kalkışmasından daha iyi olur."