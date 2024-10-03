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İsrail, Suriye'deki Rus hava üssü yakınlarını vurdu

İsrail savaş uçakları, Suriye'deki en büyük Rus hava üssünün yakınında bulunan bir mühimmat deposunu vurarak imha ettiği bildirildi. Suriye hükümeti veya Moskova'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Haber Merkezi
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İsrail, Suriye'deki Rus hava üssü yakınlarını vurdu
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İsrail savaş uçaklarının, Suriye'deki Rus hava üssünün yakınında bir silah deposunu vurduğu bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Lazkiye kırsalındaki Ceble şehri yakınlarında meydana gelen saldırıda, deponun imha edildiğini ve çok uzaklardan büyük patlamalar duyulduğunu açıkladı. Suriye hava savunması ve Rus güçlerinin saldırıya 40 ile 50 dakika içinde karşılık verdiği belirtildi.

Depo, kuzeybatıdaki Lazkiye vilayetinde bulunan ve Rusya'nın Suriye'deki en büyük hava üssü olan Hmeymim Hava Üssü yakınlarında yer alıyor. Rusya'ya ait Hmeymim hava üssünün bulunduğu Lazkiye’nin Ceble ilçesinde İran destekli gruplar da varlık gösteriyor.

Suriye hükümeti veya Moskova'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Üç günde üç saldırı

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Bu son saldırı, İsrail'in bu hafta Suriye'de düzenlediği bir dizi hava saldırısının sonuncusu oldu.

Dün, aralarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kasır'ın da bulunduğu iki Lübnan vatandaşı, İsrail'in Şam'ın Mazzeh Western Villas mahallesindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

Salı günü ise İsrail'in füze saldırısında, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu üç kişi ölmüş, dokuz kişi yaralanmıştı.

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