İsrail Tel Aviv'de canlı yayın yapan iki Türk gazeteci gözaltına alındı

İsrail ve ABD’nin İran’a karşı başlattığı savaş dördüncü gününde. İsrail’in başkenti Tel Aviv’den bölgedeki gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabirleri Emrah Çakmak ve Halil Kahraman gözaltına alındı. CNN Türk, muhabirlerinin canlı yayında İsrail askerleri tarafından müdahaleye uğradığı anları paylaştı.

İsrail askerleri, Türk gazetecilerin telefonlarına canlı yayında el koydu. Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan da Emrah Çakmak ve Halil Kahraman’ın İsrailli askerler tarafından gözaltına alındığını aktardı.

İletişim Başkanı Duran açıklama yaptı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi:

"İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız.

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim.

Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'de gözaltına alınan Türk gazetecilere ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz."

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, İsrail'de görev yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Basın Federasyonu olarak İsrail'i kınıyoruz. İsrail, Tel Aviv'de yayın yapan CNN Türk ekibinden Emrah Çakmak ve Halil Kahraman'ı gözaltına aldı. İsrail, CNN Türk yayınlarından niye rahatsız oldu? Tel Aviv, neyi saklamaya çalışıyor? Haber yapmak suç değildir! Bu tavır kabul edilemez. Bu bağlamda gazeteci dostlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. İsrail gerçekleri bu şekilde örtemez."