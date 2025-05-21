İsrail, Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açtı

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na ulaşan yabancı diplomasi heyetine "sindirmek" ve "korkutmak" amacıyla ateş açtığını duyurdu.

Dik, "İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı" dedi.

Dik, İsrail'in ateş açmasını kınayarak, "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının sona ermesi ve İsrail'in hesap vermesi" çağrısında bulundu.

Türk diplomatlar da vardı

Bu arada İsrail ordusunun ateş açtığı heyette Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'ndan diplomatların da yer aldığı belirtildi.

İsrail ordusundan açıklama

Diğer yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin’e "koordineli" bir şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edildi.

Açıklamada, koordinasyon kapsamında, diplomatik heyete onaylanmış bir güzergâh verildiği ve bölgenin aktif bir çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergâhı izlemeleri talimatı verildiği öne sürüldü.

Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı kaydedilerek, herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirilmediği ifade edildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konsolos ve büyükelçilerin İsrail'in devam eden saldırılarını gözlemlemek üzere Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı: En güçlü biçimde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Sorumluların hesap vermesi çağrısı yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir.

Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir.

Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir.

Uluslararası toplumu, bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail’in cezasızlık zırhının son bulması için somut adımlar atmaya davet ediyoruz."

Almanya, İsrail’in Cenin’i ziyaret eden diplomatlara ateş açmasını "şiddetle" kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu tarafından, aralarında bir Alman diplomat ve Ramallah temsilciliğinden bir şoförün de bulunduğu kayıtlı bir diplomatik heyetin üzerine ateş açılmıştır. Dışişleri Bakanlığı, bu sebepsiz ateşi şiddetle kınamaktadır. Daha kötü bir şey olmadığı için şanslıyız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada diplomatların diplomatik faaliyetlerinin bir parçası olarak ve Filistin Yönetimi ve İsrail ordusuyla koordinasyon halinde Batı Şeria'da bulunduğu hatırlatılarak, "Diplomatların sahadaki bağımsız gözlemci rolü vazgeçilmezdir ve hiçbir şekilde İsrail'in güvenlik çıkarlarına yönelik bir tehdit teşkil etmez." denildi.

İsrail hükümetinden durumu derhal açıklığa kavuşturması ve diplomatların dokunulmazlığına saygı göstermesi istendi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un da konuyu İsrailli mevkidaşıyla görüştüğü belirtildi.