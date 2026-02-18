İsrail'de 7 büyüklüğünde deprem bildirimi: Türkiye'de panik yarattı

Türkiye’nin aktif deprem kuşağında bulunması ve özellikle İstanbul için sık sık gündeme gelen büyük deprem senaryoları, vatandaşların deprem uyarı uygulamalarına olan ilgisini artırıyor.

Milyonlarca kişi cep telefonlarındaki uygulamalar üzerinden anlık bildirimleri takip ederken, sabah saatlerinde gönderilen bir uyarı kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

7 büyüklüğünde deprem bildirimi

Saat 06.00 sıralarında çok sayıda kullanıcıya ulaşan bildirimde, İsrail’de 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve bazı bölgelerde hissedilebileceği bilgisi yer aldı. Telefonlarına gelen alarmı kontrol eden kullanıcılar, bildirimin yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki İsrail’i işaret ettiğini görünce şaşkınlık yaşadı. Uyarının özellikle “bazı bölgelerde hissedilebilir” ifadesi nedeniyle Türkiye’de de etkisinin olabileceği düşüncesi, kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

Sarsıntıya ilişkin herhangi bir veri bulunmadı

Ancak deprem izleme merkezlerinin yayımladığı resmi kayıtlarda, belirtilen saatlerde İsrail’de 7 büyüklüğünde bir sarsıntıya ilişkin herhangi bir veri yer almadı. Bu durum, gönderilen bildirimin doğruluğuna ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Uzman kaynaklarda söz konusu büyüklükte bir depreme dair bilgi bulunmaması, bildirimin teknik bir hata ya da sistemsel bir eşleştirme sorunu sonucu gönderilmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Bildirim ekran görüntülerini paylaşan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaşadıkları paniği dile getirdi. Özellikle İstanbul’da beklenen olası büyük deprem nedeniyle hassasiyetin yüksek olduğu bir dönemde gelen alarmın korkuya neden olduğu görüldü.

Kullanıcılar, “İsrail’de 7.0 deprem bildirimi geldi, büyük panik yaşadım”, “İstanbul’da hissedilecek denildi ama hiçbir şey hissetmedik” ve “Neden başka bir ülkenin deprem uyarısı bize geliyor?” şeklinde paylaşımlar yaptı.