İsrail'de Haniye tedirginliği: Ülke genelinde tüm sivil uçuşlar durduruldu

İsrail Havacılık Otoritesi, İsrail'e gelen ve İsrail'den kalkan uçuşların bu gece yarısına kadar ve durum yeniden değerlendirilinceye kadar iptal edildiğini duyurdu.

İsrail, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye düzenlenen suikaste yanıt olarak misilleme yapılmasından endişe ediliyor.

Haniye suikastı

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da öldürüldü. Yaşanan gelişme Ortadoğu'da gerilimin tırmanması endişelerini artırdı.