İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı: Filoda HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan da bulunuyor

Mehmet KAYA/ANKARA

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, filodaki 23 tekne ile irtibatın koptuğu bildirildi.

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan’ın da aralarında bulunduğu bazı gemilerin ise hala seyrini sürdürdüğü belirtildi. Filo nisan ayında İtalya’dan 58 gemiyle yola çıkmıştı. Türk Dışişleri Bakanlığı İsrail’i kınayan bir bildiri yayınladı. 18 Mayıs günü sabah saatlerinden itibaren ise İsrail askerlerinin müdahalesine yönelik hem aktivistler hem de İsrail güçleri çeşitli videolar yayınladılar.

30 gemi ile irtibat kurulamadı

Botlarla sivillerin bulunduğu gemilere çıkan İsrail askerlerinin aktivistleri alıkoyduğu açıklandı. SUMUD filosunun koordinasyonunu yürüten siteden 18 Mayıs öğle saatleri itibariyle 30 gemi ile irtibat kurulamadığı belirtildi.

SUMUD filosunda 70 ülkeden gelen, 40 ayrı ülkenin vatandaşlarının bulunduğu açıklanmıştı. Filo, Gazze’ye yapılan saldırılar sonrası insani yardım ulaştırma, Gazze’ye yapılan saldırılar ve uygulanan ablukaya karşı küresel tepki uyandırmayı amaçladığını duyurmuştu.

Filoda çok sayıda Türk vatandaşı da bulunuyor. Bunlar arasında HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin’in bulunduğu gemi ve içindekiler İsrail tarafından alıkonuldu. Filoya HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan da bu ay içinde katılmıştı. Mahmut Arslan’ın bulunduğu geminin halen seyrini sürdürdüğü belirtildi. Türk gazeteciler, aktivistler ve HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan öğle saatleri itibariyle halka açık video göndermeyi sürdürdü. Gemilerle fasılalar halinde bağlantı kesildi.

"Siyonist İsrail bilmelidir ki; vicdanın sesini susturamayacaktır"

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan’ın videosu saat 13.10’da yayınlandı. Mahmut Arslan videolu mesajında; “Kasr-ı Sadabad Gemisinde bulunan vicdan gönüllülerinin dünyayla bağlantısı, jammerlarla hukuksuz şekilde kesilmeye çalışılıyor. Uluslararası sularda gerçekleştirilen bu saldırı; yalnızca bir gemiye değil, insanlığın vicdanına, dayanışmasına ve özgür iletişim hakkına yöneltilmiş açık bir tehdit ve korsanlıktır. Silahsız sivillerin, insani yardım gönüllülerinin ve Gazze’ye umut taşımak isteyen insanların hedef alınmasını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Siyonist İsrail bilmelidir ki; vicdanın sesini susturamayacaktır. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

GENEL BAŞKANIMIZ MAHMUT ARSLAN’DAN KASR-I SADABAD GEMİSİNDEN YENİ AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise alıkonulan kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapılarak, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail’in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir. İsrail’in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle iş birliği halinde süreç yakından takip edilmektedir. İsrail’in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz.” denildi