İsrail'i protesto edenlerle kahve içenler birbirine girdi

Olay Kadıköy’de bir alışveriş merkezinde geçen gün meydana geldi. İddiaya göre bir grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gerekçesiyle, bir kahve zincirinin şubesi önünde toplandı.

İsrail saldırılarını protesto eden grup, kahve aldıkları gerekçesiyle mekanda bulunan bir grupla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki grup birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.