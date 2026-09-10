İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne yeni maslahatgüzar atandı

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İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından çarşamba günü yapılan resmi açıklamada, Joel Lion’ın İsrail’in Ankara Büyükelçiliği'ne Yeni Maslahatgüzar olarak atandığı duyuruldu.

İsrail medyasından İ24News'in haberine göre Lion, görevine resmiyet kazandıracak akreditasyon belgelerini teslim almak üzere çarşamba günü Türkiye Dışişleri Bakanlığını ziyaret etti.

Dikkat çeken diplomatik deneyim

Ankara’daki yeni görevine başlayan Joel Lion, diplomatik kariyerinde daha önce kritik görevler üstlendi.

Lion, son olarak İsrail’in Kişinev Büyükelçisi olarak Moldova’da yerleşik görev yapmış, ardından Erivan Büyükelçisi sıfatıyla Ermenistan sorumluluğunu yürütmüştü.

İsrail’in bir önceki Ankara Büyükelçisi Irit Lillian’ın temmuz ayında emekli olmasıyla boşalan koltuk, Lion’ın atanmasına kadar vekaleten yürütülüyordu.

Güvenlik nedeniyle elçilik kapalı

Oksijen'in derlediği habere göre yeni maslahatgüzar atamasına rağmen, İsrail’in Ankara Büyükelçiliği binası güvenlik gerekçeleriyle fiziksel olarak kapalı kalmaya devam ediyor.

Söz konusu uygulamanın, Türkiye ve İsrail makamlarının karşılıklı mutabakatı doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.

Yeni atama kararının zamanlaması diplomatik çevrelerde dikkat çekti.

İsrail’in bu adımı, Suriye’nin kuzeyinde meydana gelen ciddi askeri tırmanışın ve bölgedeki gelişmelerin İsrail-Türkiye hattındaki ilişkileri germesinin hemen ardından geldi.